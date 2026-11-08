Yumruklu saldırıya 180 bin TL ceza

Zeytinburnu'nda trafikte yol verme tartışmasında E.M. (39) adlı kadın, otomobilinden inerek tartıştığı sürücünün aracının camını yumrukladı. Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokak'ta meydana gelen olayda, seyir halindeki iki otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kendisine küfredildiğini öne süren E.M. otomobilinden inerek diğer sürücünün yanına gitti. Aracından çıkmayan sürücüye bağırarak, hakaret eden kadın aracın camını yumruklamaya başladı.

Çevredekilerin uyarısına rağmen saldırısına devam adan kadın bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. Vatandaşlar olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Polis çalışma başlatarak kimliğini tespit ettikleri kadına Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 180 bin TL idari para cezası kesip aracını 60 gün trafikten men etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör