Haberler Yaşam Haberleri Yumurcak, Yumurcak Köprüaltı Çocuğu, Yumurcağın Tatlı Rüyaları filmlerinde, Filiz Akın, Yumurcak'ın öz veya üvey annesi rolündeyken hangisi Yumurcak'ın babası rolünde oynamamıştır?
Giriş Tarihi: 27.7.2023 23:30 Son Güncelleme: 27.7.2023 23:30

Yumurcak, Yumurcak Köprüaltı Çocuğu, Yumurcağın Tatlı Rüyaları filmlerinde, Filiz Akın, Yumurcak'ın öz veya üvey annesi rolündeyken hangisi Yumurcak'ın babası rolünde oynamamıştır?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 27 Temmuz 2023 Perşembe günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Yumurcak, Yumurcak Köprüaltı Çocuğu, Yumurcağın Tatlı Rüyaları filmlerinde, Filiz Akın, Yumurcak'ın öz veya üvey annesi rolündeyken hangisi Yumurcak'ın babası rolünde oynamamıştır? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Yumurcak, Yumurcak Köprüaltı Çocuğu, Yumurcağın Tatlı Rüyaları filmlerinde, Filiz Akın, Yumurcak’ın öz veya üvey annesi rolündeyken hangisi Yumurcak’ın babası rolünde oynamamıştır?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 27 Temmuz 2023 Perşembe günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Yumurcak, Yumurcak Köprüaltı Çocuğu, Yumurcağın Tatlı Rüyaları filmlerinde, Filiz Akın, Yumurcak'ın öz veya üvey annesi rolündeyken hangisi Yumurcak'ın babası rolünde oynamamıştır? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (27 TEMMUZ 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;

SORU: Yumurcak, Yumurcak Köprüaltı Çocuğu, Yumurcağın Tatlı Rüyaları filmlerinde, Filiz Akın, Yumurcak'ın öz veya üvey annesi rolündeyken hangisi Yumurcak'ın babası rolünde oynamamıştır?

A- Cüneyt Arkın
B- Kartal Tibet
C- Ediz Hun
D- Sadri Alışık (CEVAP)


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Yumurcak, Yumurcak Köprüaltı Çocuğu, Yumurcağın Tatlı Rüyaları filmlerinde, Filiz Akın, Yumurcak'ın öz veya üvey annesi rolündeyken hangisi Yumurcak'ın babası rolünde oynamamıştır?
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