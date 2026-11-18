Alışverişte yumurta seçerken en çok merak edilen konuların başında sarısının rengi geliyor. Koyu turuncu sarıya sahip yumurtalar genellikle daha besleyici ve doğal kabul edilirken, açık sarı tonlarındaki yumurtalara mesafeli yaklaşılıyor. Peki yumurta sarısının rengi gerçekten kaliteyi mi belirliyor, yoksa bu sadece büyük bir yanılgı mı? İşte uzmanların açıkladığı o gerçek...
Yumurta sarısının açık limon sarısından koyu turuncuya kadar değişen tonlarının arkasındaki temel sebep yumurtanın kalitesi değil, tavuğun tükettiği besinlerdir. Sarıya rengini veren temel maddeler, bitkilerde doğal olarak bulunan "karotenoid" adlı pigmentlerdir.
Mısır, yonca, balkabağı ve yeşil otlar gibi karotenoid bakımından zengin gıdalarla beslenen tavukların yumurtaları daha koyu ve canlı turuncu olur. Buğday ve arpa ağırlıklı, pigment oranı daha düşük yemlerle beslenen tavuklarda ise yumurta sarısı açık sarı tonda kalır.
Yaygın inanışın aksine koyu turuncu renk, tavuğun mutlaka açık alanda gezdiğini kanıtlamaz. Endüstriyel üretim yapan bazı çiftliklerde de tavuk yemlerine kadife çiçeği özü veya kırmızı biber gibi doğal pigmentler eklenerek koyu turuncu renk kolaylıkla elde edilebilmektedir.
Koyu turuncu yumurtanın açık sarıya kıyasla çok daha yüksek protein veya vitamin barındırdığı düşüncesi bilimsel olarak doğru değildir. İki farklı tondaki yumurta arasında protein, yağ ve temel besin değerleri bakımından anlamlı bir fark bulunmaz.
Limon sarısı ya da soluk sarı renkteki yumurtalar asla bayat, sağlıksız veya düşük kaliteli değildir. Bu renk yalnızca tavuğun farklı içerikte bir yem programıyla beslendiğini gösterir ve besleyicilik açısından güvenle tüketilebilir.
Koyu turuncu yumurta sarısı yoğun rengi sayesinde özellikle kek, poğaça ve makarna gibi tariflere daha iştah açıcı bir görünüm kazandırabilir. Ancak pişme kıvamı, doku ve lezzet açısından iki renk arasında belirgin bir üstünlük söz konusu değildir.
Yumurta alırken sarısının tonuna odaklanmak yerine üzerindeki yetiştiricilik koduna (0, 1, 2, 3), kabuk sağlamlığına ve son tüketim tarihine bakılmalıdır. Gerçek tazelik ise yumurtayı kırdığınızda beyazının dağılmayıp sarısının etrafında sıkıca toplanmasından anlaşılır.