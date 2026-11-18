Alışverişte yumurta seçerken en çok merak edilen konuların başında sarısının rengi geliyor. Koyu turuncu sarıya sahip yumurtalar genellikle daha besleyici ve doğal kabul edilirken, açık sarı tonlarındaki yumurtalara mesafeli yaklaşılıyor. Peki yumurta sarısının rengi gerçekten kaliteyi mi belirliyor, yoksa bu sadece büyük bir yanılgı mı? İşte uzmanların açıkladığı o gerçek...