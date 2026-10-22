Yumurtanın rengine aldanmayın! Kahverengi ve beyaz yumurta arasındaki fark

Market alışverişinde yumurta seçerken kabuğunun rengine dikkat edenler, kahverengi yumurtaların daha doğal ve besleyici olduğunu düşünebiliyor. Fiyatı daha yüksek olan kahverengi yumurtalar, zaman zaman beyaz yumurtalara göre daha sağlıklı bir seçenek olarak görülüyor. Ancak kabuk renginin besin değeri üzerindeki etkisi sanıldığı gibi değil. Yumurtanın sağlığımız açısından ne kadar faydalı olduğunu belirleyen asıl unsurlar arasında tazeliği, üretim koşulları ve beslenme içeriği bulunuyor.