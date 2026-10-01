Yumurtayı kapakta saklayanlar dikkat! İşte uzmanların uyardığı o tehlike

Mutfaklarımızın vazgeçilmezi ve kahvaltıların baş tacı olan yumurta, protein değeri en yüksek besinlerin başında geliyor. Ancak uzmanlar, yaygın olarak yapılan bir yerleşim hatasının ciddi sonuçları olabileceği konusunda uyarıyor. İşte buzdolabı kapağında saklanan yumurtaların taşıdığı o gizli tehlike ve tazeliği korumanın altın kuralları...