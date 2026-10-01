Yumurtayı kapakta saklayanlar dikkat! İşte uzmanların uyardığı o tehlike

Mutfaklarımızın vazgeçilmezi ve kahvaltıların baş tacı olan yumurta, protein değeri en yüksek besinlerin başında geliyor. Ancak uzmanlar, yaygın olarak yapılan bir yerleşim hatasının ciddi sonuçları olabileceği konusunda uyarıyor. İşte buzdolabı kapağında saklanan yumurtaların taşıdığı o gizli tehlike ve tazeliği korumanın altın kuralları...
Buzdolabının kapak bölümü, gün içinde kapağın sürekli açılıp kapanması nedeniyle sıcaklık dalgalanmalarına en çok maruz kalan yerdir. Yumurtanın kabuğu ise gözle görülmeyen binlerce gözenekli yapıdan oluşur. Kapak her açıldığında yaşanan ani sıcaklık değişimi, yumurta kabuğu üzerinde nemlenmeye (terlemeye) yol açar.
Kendi Karton Kutusuyla Saklayın: Yumurtaları marketten aldığınız orijinal karton veya plastik viyolüyle buzdolabına koyun. Karton kutu, yumurtanın buzdolabındaki diğer kokuları (soğan, peynir vb.) emmesini engeller ve nem dengesini korur.
Orta veya Alt Rafları Tercih Edin: Yumurta kutusunu buzdolabının sıcaklığı en sabit ve soğuk olan orta veya arka raflarına yerleştirin.
Asla Yıkamayın: Yumurtaları buzdolabına koymadan önce kesinlikle yıkamayın. Yıkamak, kabuğun üzerindeki koruyucu doğal tabakayı (kutikula) yok eder ve bakterilerin içeri girmesine zemin hazırlar. Yumurtayı yalnızca tüketmeden hemen önce yıkamalısınız.
Sivri Kısmı Aşağıda Kalsın: Yumurtaları kutusuna yerleştirirken sivri uçlarının aşağıda, yassı uçlarının ise yukarıda olmasına dikkat edin. Bu sayede yumurtanın içindeki hava odacığı üstte kalır ve sarısının kabuğa yapışması önlenerek tazeliği daha uzun süre korunur.
Sağlıklı bir beslenme için mutfaktaki bu küçük ama hayati değişimi bugünden itibaren uygulamaya başlayabilirsiniz.