Haberler Yaşam Haberleri Yunanistan - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi maçı şifresiz yayınlanacak!
Giriş Tarihi: 1.10.2026 10:24 Son Güncelleme: 1.10.2026 10:26

Yunanistan - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi maçı şifresiz yayınlanacak!

UEFA Uluslar Ligi Grup mücadeleleri kapsamında yapılacak Yunanistan ile Hollanda maçı gündeme geldi. Futbolseverlerin merakla beklediği dev karşılaşma öncesinde yayın saati, kanalı ve şifresiz izleme detayları netleşti. Peki, "Yunanistan - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Toumba Stadyumu'nda oynanacak kritik randevuya dair tüm detaylar...

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Yunanistan - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi maçı şifresiz yayınlanacak!
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UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasında maç fırtınası devam ediyor. Yunanistan, sahasında Hollanda'yı konuk edecek. Selanik'teki Toumba Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Yunanistan - Hollanda maçı tarihi, saati ve yayın kanalı bilgileri; futbolseverler tarafından merakla sorgulanıyor.

YUNANİSTAN - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

UEFA Uluslar Ligi 1.Grup karşılaşması olan Yunanistan - Hollanda maçı 1 Ekim 2026 Perşembe bugün, TSİ ile saat 21.45'te başlayacak.

YUNANİSTAN - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarından olan Yunanistan - Hollanda maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya'da sürüyor! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...

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1 EKİM 2026 UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

🆚 Almanya - Sırbistan
⏰ 21.45
📺 A Haber

🆚 Yunanistan - Hollanda
⏰ 21.45
📺 A Spor

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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Yunanistan - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi maçı şifresiz yayınlanacak!
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