Yunanistan - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi maçı şifresiz yayınlanacak!

UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasında maç fırtınası devam ediyor. Yunanistan, sahasında Hollanda'yı konuk edecek. Selanik'teki Toumba Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Yunanistan - Hollanda maçı tarihi, saati ve yayın kanalı bilgileri; futbolseverler tarafından merakla sorgulanıyor.
UEFA Uluslar Ligi 1.Grup karşılaşması olan Yunanistan - Hollanda maçı 1 Ekim 2026 Perşembe bugün, TSİ ile saat 21.45'te başlayacak.
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarından olan Yunanistan - Hollanda maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
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🆚 Almanya - Sırbistan
⏰ 21.45
📺 A Haber
🆚 Yunanistan - Hollanda
⏰ 21.45
📺 A Spor
🤩 UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor!— A Spor (@aspor) October 1, 2026
📺 Yunanistan - Hollanda maçı, bu akşam 21.45'te A Spor'da! pic.twitter.com/RWK8DlWPzo