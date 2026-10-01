Yunanistan - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi maçı şifresiz yayınlanacak!

UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasında maç fırtınası devam ediyor. Yunanistan, sahasında Hollanda'yı konuk edecek. Selanik'teki Toumba Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Yunanistan - Hollanda maçı tarihi, saati ve yayın kanalı bilgileri; futbolseverler tarafından merakla sorgulanıyor.