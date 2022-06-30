Yunus Polis Nasıl Olunur, Hangi Bölüm Okunmalı? Yunus Polis Olma Şartları Nelerdir, Kimler Olabilir?

Kamu huzuru ve güvenliğinden sorumlu olan yunus polisler, pek çok insanın hayalini kurduğu bir göreve sahiptirler. Tüm gün motosikletle birlikte devriye gezen ekipler, zorlu ve tehlikeli koşullar altında çalışmak zorundadırlar. Yunus polis nasıl olunur diye sormadan önce, mesleğin tanımı ve görevleri hakkında bilgi edinmek daha doğru olur. Kamuya açık alanlarda genel güvenliği ve düzeni sağlamak. Görevli oldukları alanlarda işlenen suçlara anında müdahale etmek ve yetkili birimleri durumdan haberdar etmek. Haber verilen ilgili ekipler, olay yerine varana kadar delillerin yok edilmesini veya çalınmasını engellemek. Suçu işlediği düşünülen şüphelileri veya sanıkları yakalamak, etkisiz hale getirmek ve gözaltına almak. Suçluları, soruşturmayı başlatacak ve sürdürecek olan yetkili birimlere teslim etmek. Yunus polislerin görevleri incelendiğinde, çok riskli bir meslek olduğu anlaşılabilir. Kadın yunus polis nasıl olunur diye araştıran kadınların da, bu görevleri bilmeleri ve ona göre karar vermeleri gerekir. Kadın veya erkek fark etmez, sadece bu zorluklara göğüs germeyi göze alanlar başarılı birer yunus polis olabilir. İşte nasıl yunus polis olunur ile ilgili ayrıntılar…

Yunus Polis Olmak için Gerekenler Nelerdir?

Bu mesleği yapabilmek için belli başlı şartların karşılanması gerekir. Bunlar aşağıda verildiği gibidir.

POMEM ya da PMYO okullarını bitirmek.

28 yaşını doldurmamış olmak.

Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda ise 1.62 boya sahip olmak.

Motosiklet kullanabilmeye engel olan bir sağlık sorununa sahip olmamak.

Mülakatları başarı ile tamamlamak.

Kimler Yunus Polis Olamaz?

Yunus polis olmak, başta polis olmaktan geçer. Polis olmaya engel teşkil eden başlıca durumlar ise şunlardır: