Yunus’u öldüren sürücüye ödül gibi ceza

Balıkesir'ın Ayvalık ilçesinde 14 Ocak 2026'da meydana gelen kazada öğretmen Seda Kurt, önüne çıkan kediye çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun karşı şeridine geçti. Kurt'un aracı karşı şeritte motosikletiyle evine dönen lastik tamircisi motosiklet sürücüsü Yunus Sevinç'e çarparak ölümüne neden oldu. İzmir Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, sürücü Seda Kurt'un direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra kendi şeridinde kalacak şekilde gerekli tedbirleri almadığı, kontrolsüz biçimde karşı şeride geçerek motosiklet sürücüsünün yolunu kapattığı ve kazada asli kusurlu olduğu tespit edildi. Raporda, hayatını kaybeden Yunus Sevinç'e herhangi bir kusur yüklenmedi.

ADLİ KONTROL UYGULANDI

Seda Kurt hakkında iddianame düzenlendi. Kurt'un 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi. Kurt, Ayvalık 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Kurt'a ilk olarak 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Kurt'un cezası geleceği üzerindeki etkileri göz önüne alınarak 3 yıl 1 ay 15 güne indirildi. Kurt'un cezası adli para cezasına çevrildi. Toplam 1140 gün hapis cezası günlüğü 100 liradan 114 bin lira olarak hesaplandı.





ACILI EŞ BİR KEZ DAHA YIKILDI

ACILI eş Banu Sevinç kararı duyunca bir kez daha yıkıldı. Sevinç, "Acımız çok büyük. Eşimin ölümüne neden olan kadın sürücü olaydan sonra ellerini kollarını sallayarak dışarıda gezdi. Tutuklanmadı. En çok 9 yaşında babasız kalan oğlum için üzülüyorum. Adalet vicdanları rahatlatmak içindir. Ancak verilen bu kararla vicdanımız rahatlamadı, aksine vicdanımızı yaraladı" dedi. Ceyhan TORLAK/SABAH

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör