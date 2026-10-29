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Giriş Tarihi: 29.10.2026

Yurdu sağanak ve sel vurdu: 19 ilde turuncu alarm

Yurt genelinde aniden bastıran şiddetli sağanak hayatı felç etti. Ev, işyeri ve seraları su bastı, dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü, araçlar yollarda mahsur kaldı

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Yurdu sağanak ve sel vurdu: 19 ilde turuncu alarm
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde caddelerin nehre dönüştüğü felaket sırasında, su basan evinde mahsur kalan hamile bir kadın ekiplerce sedyeyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ
Marmaris'te sokaklar sularla kaplanırken yollara dağlardan dev kayalar düştü. Sürücüler ölümle burun buruna gelirken dağlardan inen çamurlu seller kıyıya ulaştı. Dalaman'da Dersakan Deresi'nin taşmasıyla Şerefler Mahallesi sakinlerinin dış dünya ile bağı tamamen koptu. Kolluk kuvvetlerinin yolu kapatmasıyla evlerine gidemeyen veya mahallede mahsur kalan vatandaşlar saatlerce endişe içinde bekledi.

TARIM ALANI ZARAR GÖRDÜ
Seydikemer'de geçimini topraktan sağlayan 123 üretici, tüm birikimlerini ve emek verdikleri seraların sulara gömülmesini gözyaşlarıyla seyretti. Ekmek tekneleri yok olan köylülerin yanı sıra, Kumluova ve Karaköy'de evlerini su basan 8 aile geceyi korku içinde, çamurlu suları tahliye etmeye çalışarak geçirdi. Fethiye'de Sanayi Sitesi ve Çarşı esnafı dükkânlarına dolan sularla çaresizce mücadele ederken, caddelerde aniden yükselen sularda mahsur kalan sürücüler ve yolcular araçlarının içinde kurtarılmayı bekledi.

MALATYA'DA TAŞKIN
Malatya Erkenek'te kükreyen derelerin sesini duyan mahalleli korkuyla sokağa döküldü. HES kapaklarının açılması çevre köylerde büyük tedirginlik yaratırken, Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde de yollarda mahsur kalan yüzlerce insan direksiyon başında sağanağın durmasını bekledi. Mardin'de, ev ve depoları su basan vatandaşlar, kış günü tüm eşyalarının çamura bulanmasını engellemek için zamana karşı amansız bir yarış verdi. Öte yandan Antalya'nın Kepez ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği hortum felaketiyle ilgili başlatılan soruşturmada şantiye şefleri Mevlüt Ç. ve Deniz K. tutuklandı .

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MUĞLA #BODRUM #MALATYA #SAĞANAK #SEL
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Yurdu sağanak ve sel vurdu: 19 ilde turuncu alarm
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