Yürek yakan kaza

Feci kaza Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana geldi. Karapürçek istikametinde giden Hale Rüzgar (20) idaresindeki motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan ve dönüş için manevra yapan Halil İbrahim B. (36) idaresindeki kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü Rüzgar'a, karşı yönden gelen M.A.B. (35) idaresindeki otomobil çarptı. Kazanın haber verilmesi ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Rüzgar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Rüzgar'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.