Yurt sofralarında ramazan bereketi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı öğrenci yurtlarında aile sıcaklığında ramazan coşkusu yaşanıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, ramazan ayını büyük bir heyecanla karşıladı. SABAH, yurtta kalan öğrencilerin iftarına konuk olarak hem ramazan heyecanını paylaştı hem de yurtta "İşte-GENÇ" projesi kapsamında yarı zamanlı çalışan üniversite öğrencisi Rukiye Nur Kaplan'ı dinledi.Ankara'da 2 sene önce açılan ve 1500 öğrenciye yuva olan Anadolu KYK Kız Yurdu'nda ramazan günleri aile ortamındaymış gibi birlik ve beraberlik duygusuyla geçiyor. Bakanlığa bağlı tüm öğrenci yurtlarında da ramazan coşkusu yaşanıyor. KYK yurtlarında kalan öğrenciler, ramazan ayını büyük bir heyecanla karşılayarak yurdun çeşitli yerlerini süsledi. Öğrenciler, aynı zamanda özel iftarlar, günün hadisi ve ayetinin takip edildiği "Ramazan Gazetesi" ve ihtiyaç sahipleri için ramazan gıda kolisi hazırlıkları gibi etkinliklere katılarak ramazan ruhunu yaşatıyor. Öte yandan katılmak isteyen öğrenciler için Hacivat- Karagöz gösterileri, mukabele ve toplu teravih namazı gibi programlar gerçekleştiriliyor.Gönüllü yurt temsilcisi olan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi Derya Irmak, "Hepimiz ramazanda ailemizden uzaktayız. Ama bu ay özellikle iftar sofraları kalabalık olur. Biz de yurtta kalabalık iftar sofralarıyla, çeşitli etkinliklerle ramazanı dolu dolu yaşıyoruz. Yemek sırasında beklemek bile bizim için bir heyecan" diye konuştu.Ramazanda iftar sofrasına konuk olmak için KYK yurduna giden SABAH, aynı zamanda yurtta yarı zamanlı çalışma imkânını öğrencilerden dinledi. Bakanlığın, yurtlarda kalan öğrencilerin kendi harçlıklarını güvenilir bir şekilde kazanabilmeleri için hayata geçirdiği "Yurt Time" ve "İşte-GENÇ" projeleriyle üniversite öğrencileri derslerinden geri kalan vakitte yarı zamanlı çalışıyor. Yurdun içerisinde kantin, çamaşırhane ve spor salonu gibi alanlarda çalışma imkânı bulan öğrenciler, yurdun idari işleri, teknik destek ve sosyal medya yönetimi gibi 26 farklı görev alanında sorumluluk alıyor. Yurttaki 15 Yurt Time ve 4 İşte- GENÇ yararlanıcısı genç, çalışma saatlerini derslerine göre ayarlayıp değiştirebiliyor. Gençler, emeklerinin karşılığında ise günlük brüt asgari ücretin bir saatlik tutarına denk gelen ödeme alıyor. Hacettepe Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri öğrencisi Rukiye Nur Kaplan, "İşte- GENÇ projesinde çalışıyorum ve güvenilir bir şekilde okul harçlığımı çıkartabiliyorum. Burada çalışmasam belki dışarıda bir kafede çalışacağım ve bu benim derslerimi de etkileyecek" dedi.