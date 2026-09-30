Yurtta hava alarmı! Yağmur ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelini etkileyen yağışlı hava sistemi nedeniyle peş peşe uyarılarda bulundu. Türkiye'nin önemli bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların özellikle Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzeyinde de kuvvetli yağış görülebileceği belirtildi. Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yerel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

FIRTINA SAATLERİ

Yağışın yanı sıra rüzgar da özellikle kıyı kesimlerde etkisini artıracak. Rüzgarın Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden 40 ila 70 kilometre/saat hızla kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

SICAKLIKLAR DÜŞÜK SEYREDECEK

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyretmesi bekleniyor.Yağışların kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA DİKKAT!

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, kuzeydoğu kesimler ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzeyinde yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor. Bölgede kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgarın zaman zaman 40-70 kilometre/saat hızla fırtınaya dönüşebileceği bildirildi.

KARADENİZ'DE SAĞANAK ALARMI

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyılarında etkili olması beklenen kuvvetli kuzeyli rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında ve günlük yaşamda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi. Meteoroloji, özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde vatandaşların güncel hava tahminlerini takip etmesi ve ani gelişebilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olması çağrısında bulundu.