Yurtta kar yağışı etkisini gösterdi

Bazı illerin yüksek kesimleri, hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi kırsalında hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar etkili oldu. Kaçkar Dağları'nın eteklerinde yer alan Avusor, Huser, Kavrun ve Samistal yaylalarında kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı. Artvin'in yüksek kesimleri de yağış sonrası beyaza büründü. Van'da iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kastamonu'da Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolu güzergahında yer alan 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde soğuk hava yerini kara bıraktı. Ilgaz'dan sonra en yüksek dağ olan Yaralıgöz Dağı ve çevresindeki ormanlar, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. Bolu'nun yüksek kesimlerine de kar yağdı. İlde pazar gününe kadar etkili olması beklenen kar yağışı
için uyarı yapıldı.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör