Haberler Yaşam Haberleri Yurtta kar yağışı etkisini gösterdi
Giriş Tarihi: 07.11.2026

Yurtta kar yağışı etkisini gösterdi

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yurtta kar yağışı etkisini gösterdi
  • ABONE OL
Bazı illerin yüksek kesimleri, hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi kırsalında hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar etkili oldu. Kaçkar Dağları'nın eteklerinde yer alan Avusor, Huser, Kavrun ve Samistal yaylalarında kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı. Artvin'in yüksek kesimleri de yağış sonrası beyaza büründü. Van'da iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kastamonu'da Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolu güzergahında yer alan 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde soğuk hava yerini kara bıraktı. Ilgaz'dan sonra en yüksek dağ olan Yaralıgöz Dağı ve çevresindeki ormanlar, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. Bolu'nun yüksek kesimlerine de kar yağdı. İlde pazar gününe kadar etkili olması beklenen kar yağışı için uyarı yapıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KAR YAĞIŞI
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Yurtta kar yağışı etkisini gösterdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA