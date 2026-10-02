AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla İstanbul ile birlikte 81 ilde eş zamanlı "Yürüyerek Gençleşiyoruz" etkinliği düzenlendi. Programın İstanbul ayağı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda Çekmeköy'de bulunan Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Parkı'nda gerçekleştirildi. Yaşlı bireylerin sosyal hayata aktif katılımını desteklemek ve sağlıklı yaş almanın önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüşte, büyükler açık havada bir araya geldi. Park içindeki yürüyüşün ardından, etkinlik kahvaltıyla devam etti. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerle, hareketli yaşamın yanı sıra kuşaklar arası dayanışmanın ve büyüklerin kurduğu güçlü bağların değeri vurgulandı. Etkinlikte konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Erhan Günay, "Yaş ilerlediğinde yine enerjisi var. Biraz daha yaş aldığında insanlar bu sefer zamanı var fakat enerjisi olmuyor. Aslında bu büyük bir tecrübe. Bir 10 sene önce olsaydı bu tecrübemiz 'Şu hayatta neler yapardık?' diyoruz. Sağlık içerisinde yaşayalım" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör