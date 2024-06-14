Yusuf Kavaklı Hoca hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören ilahiyatçı Yusuf Kavaklı Hoca, önceki gün tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Kavaklı'nın cenaze namazı, bugün öğle namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kavaklı Hoca'nın vefatına ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Erdoğan açıklamasında, ''Vefatını üzüntüyle öğrendiğim ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun'' ifadelerini kullandı. 1946 Sivas doğumlu olan Kavaklı 1974'te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Bir süre imam-hatip olarak memuriyete başlayan Kavaklı, 1982'de Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosunda Belçika'da öğretmenlik hizmeti verdi. Kavaklı, uzun yıllar katıldığı televizyon programlarında dini sorulara yanıt veriyordu.