Yusuf Suresi 21. Ayet - Yusuf Suresi 21. Ayeti Okunuşu Ve Anlamı

Yusuf suresinin okunuşu ve anlamı, birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Bu surede, Yusuf Peygamber'in hayatı hakkında bilgiler mevcuttur. Surenin son 7 ayetinde ise, Alemlerin rabbi Allah'ın varlığı ve birliğinden bahsedilir. Bu surenin 64. ayetinin bir kısmı, Topkapı Sarayı'nın Valide Sultan Dairesinde yazılıdır. Bu surenin 21. ayeti, bereket ve rızık için okunur. Müslümanlar için çok faziletli olan ve öğretici özelliği bulunan bu sureye dair detaylar merak edilir.

Yusuf Suresi 21. Ayeti Arapça Okunuşu



Yusuf Suresi 21. Ayeti Türkçe Okunuşu

Ve kalellezişterahu min mısra limre'etihi ekrimi mesvahu asa en yenfeana ev nettehizehu veleda, ve kezalike mekkenna li yusufe fil ardı ve li nuallimehu min te'vilil ehadis, vallahu galibun ala emrihi ve lakinne ekseren nasi la ya'lemun.

Yusuf Suresi 21. Ayeti Anlamı

Onu satın alan Mısırlı, adam karısına, "Ona değer ver, güzel bak! Umarım ki bize faydası dokunur veya onu evlât ediniriz." Dedi. İşte böylece Yusuf'a orada bir yer sağladık ve buna (rüyada görülen) olayların yorumunu ona öğretelim diye de yaptık. Allah, emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

Yusuf Suresi 21. Ayeti Tefsiri

Yüce Allah'ın yardımı ve himayesi sayesinde Hz. Yûsuf tehlikelerden kurtularak Mısır'ın ileri gelen devlet adamlarından birinin evine köle olarak yerleşti. Bazı kaynaklarda onu satın alan şahsın, Mısır kralının maliye nâzırı veya Mısır (Menfîs) şehrinin valisi ve muhafız askerlerin kumandanı Potifar olduğu bildirilmektedir (Tekvîn, 37/36, 39/1; İbn Âşûr, XII, 245). Kur'an bu zatı ismiyle değil, "el-azîz" unvanıyla anar (Yûsuf 12/30, 51). İleride yüksek bir makama getirilecek olan Hz. Yûsuf da aynı unvanla anılacaktır (Yûsuf 12/78). Bu durum, "el-azîz" sıfatının Mısır'da yüksek bir resmî unvan olduğunu ifade eder. "el-Azîz" kelimesinin sözlük anlamı da "kudretli ve itibarlı kimse" demektir. Hz. Yûsuf, bu üst düzey yöneticinin hizmetinde kaldığı süre zarfında devlet yönetimiyle ilgili bilgi ve deneyimini geliştirmiştir. Aziz'in, Hz. Yûsuf hakkında karısına söylediklerine bakılırsa, onu gördüğü andan itibaren zekâ ve kabiliyetini sezdiği ve onun gelecekte büyük işler yapabileceği kanaatine vardığı anlaşılır. Bu sebeple ona köle muamelesi değil, evlât muamelesi yapmıştır.

Kaynakların bildirdiğine göre Aziz'in karısının adı Zelîha veya Züleyha'dır. Yahudiler ona Raîl derler (Kurtubî, IX, 158; İbn Kesîr, IV, 306; İbn Âşûr, XII, 245; Ömer Faruk Harman, "Yûsuf", İFAV Ans., IV, 507). "... ve bunu olayların yorumunu öğretelim diye de yaptık" meâlindeki cümle, Hz. Yûsuf'un devlet yönetimine ait konularda eğitimden geçirildiğine işaret eder. En azından imkânları bol, görgülü ve kültürlü bir ortamda kalmakla devlet yönetimine ait bilgi ve deneyimi artmış, siyasi ve idari birikim kazanmıştır.