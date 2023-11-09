Yusuf’u tribün heyecanı sardı

Bursa'da üzerindeki Trabzonspor formasıyla kaldırımda otururken yanına yaklaşan bisikletlinin biber gazlı saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisi Yusuf Emir Bolat, gönül verdiği takımın maçını izlemek için Trabzon'a gitti. Trabzonspor Futbol Okulu öğrencisi de olan 9 yaşındaki Bolat, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın davetiyle Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Trabzon'da oynanacak TÜMOSAN Konyaspor maçını annesi Sonay Baş ile tribünden izleyecek. Maçı tribünden izleyecek olmanın heyecanını yaşayan Bolat, en sevdiği Trabzonspor futbolcularından kaptan Uğurcan Çakır ve Bakasetas ile tanışmak için sabırsızlanıyor.Yusuf Emir Bolat, yolculuk öncesinde şimdiye kadar Trabzonspor maçlarını hep televizyondan izlediğini söyledi. Tuttuğu takımın maçını ilk kez tribünden izleyeceğini dile getiren Bolat, "Trabzonspor stadına gideceğim için çok heyecanlıyım. Maça gittiğimde özellikle Uğurcan Çakır ve Bakasetas'ı görmek istiyorum. Hayalimi gerçekleştirmek için Trabzon'a gidiyorum" diye konuştu. Anne Sonay Baş da oğlunun başından kötü bir olay geçtiğini anımsatarak, şunları kaydetti: "Bize bu kadar sahip çıkılacağını tahmin etmiyordum. Başta Başkan Ertuğrul Doğan olmak üzere buradaki Trabzonspor Derneği yetkilileri ile yanımızda duran herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. AA