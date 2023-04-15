Yuttuğu mıknatıslar bağırsaklarını deldi

Rize'deoynadığı mıknatısları yutan 7 yaşındaki Miraç Kalay mide bulantısı şikâyeti nedeniyle ailesi tarafından Rize Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Miraç'a acil serviste yapılan tetkikler sonucu bağırsağında 3 küçük mıknatıs görüldü. Mıknatısların bağırsakta birleşmesiyle bağırsağında delikler oluştuğu belirlendi. Erken teşhis sonucu Miraç hemen ameliyata alındı. Bağırsaklarından mıknatıslar çıkarılan Miraç sağlığına kavuştu. Hastanede görevli Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Halil İbrahim Çakmak, "Küçük çocukların yanında ve etrafında bu tür parçaları uzak tutmalıyız, ölümcül olabilir. Aile bireyleri çok dikkat etmelidir" diye uyarılarda bulundu.