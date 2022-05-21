Yüzlerce kişiyi dolandıran ’escort’ şebekesi çökertildi! Şüphelilerden 11’i tutuklandı

23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çok sayıda güvenlik görevlisinin katılımıyla gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemleri neticesinde 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin suçta kullandığı çok sayıda cep telefonu, sim kart, banka kartı, flaş bellek, laptop ve dolandırıcılık ile ilgili bilgilerin olduğu ajanda ile notlar ele geçirilerek muhafaza altına alındı.