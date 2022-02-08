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Giriş Tarihi: 8.2.2022 20:03 Son Güncelleme: 8.2.2022 21:51

Yüzlerce tarihi sikke ve tarihi eserle yakalandı!

ABBAS ÇAKAR
Yüzlerce tarihi sikke ve tarihi eserle yakalandı!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından  takibe alınarak durdurulan ve üst araması yapılan bir kişi üzerinden, yüzlerce tarihi sikke ve onlarca  tarihi eser ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Gebze ilçesinde takibe alınan bir kişi, Eskihisar Mahallesi'nde durdurularak arandı. Şahsın üzerinden ve çantasından Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait bin 416 tarihi sikke ile yüzük, bilezik, süs eşyası gibi 120 tarihi eser olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan H.A isimli şüphelinin tamamlanan işlemleri sonrası adli merciilere sevk edileceği öğrenildi.

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Yüzlerce tarihi sikke ve tarihi eserle yakalandı!
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