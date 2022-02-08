Yüzlerce tarihi sikke ve tarihi eserle yakalandı!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Gebze ilçesinde takibe alınan bir kişi, Eskihisar Mahallesi'nde durdurularak arandı. Şahsın üzerinden ve çantasından Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait bin 416 tarihi sikke ile yüzük, bilezik, süs eşyası gibi 120 tarihi eser olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan H.A isimli şüphelinin tamamlanan işlemleri sonrası adli merciilere sevk edileceği öğrenildi.