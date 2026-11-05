Yüzünden vurulan Melek hayatını kaybetti, dayısı ve yengesi tutuklandı

Olay, 2 Kasım'da Ceyhan ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre; dolaptan indirilen bavulun içerisindeki tabancanın yere düşerek ateş alması sonucu, 12 yaşındaki Melek Göçer yüzünden vuruldu. Ağır yaralanan küçük kız, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay sırasında evde bulunan kızın dayısı Hüseyin Can B. İle eşi Gülizar B.'yi gözaltına aldı.

KARI KOCA TUTUKLANDI

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Melek Göçer, bu sabah hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Can B. ve Gülizar B. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.