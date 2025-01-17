Z kuşağı stresten işe gitmiyor

Araştırmalar, Z kuşağının işyerinde en stresli nüfus olarak öne çıktığını ve bununla başa çıkmakta zorlandığını gösteriyor. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan yeni bir araştırma da bu bulguları destekler nitelikte oldu. Z kuşağı, 1996 yılından sonra doğan gençleri tanımlamak için kullanılıyor. Geçen yılı kapsayan araştırmaya göre Z kuşağındaki her 3 kişiden biri stresli olduğu gerekçesiyle işini aksattı. 45 yaş ve üzerinde çalışanlar arasında ise her 10 çalışandan birinin stres kaynaklı işine gitmediği belirlendi.