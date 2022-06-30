Zabıt Katibi Nasıl Olunur, Hangi Bölüm Okunmalı? Zabıt Katibi Olma Şartları Nelerdir, Kimler Olabilir?

Hukuk ve ceza mahkemelerinin belirlediği yönetmeliklere uygun olarak hareket eden zabıt katipleri, adliyelerde, icra dairelerinde ve seçim kurullarında çalışma fırsatına sahiptirler. Bütün yazı işleri ile ilgilenen bir meslek türüdür. Zabıt katibi nasıl olunur diye araştırma yapanlar, meslek ile ilgili daha detaylı bilgiye sahip olmalıdırlar. Zabıt katibi, mahkeme ile ilgili tüm yazışmaları hazırlar. Dava evraklarını dosyalar ve dosyaları düzenli bir biçimde arşivler. Duruşmalara katılarak tutanak tutar ve yanıt alınamayan müzekkereleri takip eder. Bütün defterleri numaralandırır ve mühür basar. Daha sonra, imzalaması için hakime sunar. Tüm davalar için ayrı ayrı dosya hazırlar. Tebligat işlemlerinin her aşamasından sorumludur. Cezaevinde tutuklu bulunan sanıklar için duruşma tarihi ve saatini bildiren yazıları yazar ve cezaevi müdürlüğüne gönderir. Duruşma tarihlerinin yer aldığı listeleri hazırlar. Otopsilere, duruşmalara katılır ve evrakları imzalar. Kapanmış dosyaları arşive gönderir. Hata kabul etmeyen bir iş olduğu için sorumluluğu çok yüksektir. Bu yüzden, nasıl zabıt katibi olunur diyorsanız, bu görevlerin üstesinden kalkabilir olmanız gerekir. KPSS'de başarlı olanlar atanırken, aynı zamanda sözleşmeli olanlar da vardır. Sözleşmeli zabıt katibi nasıl olunur diye merak edenler için işte cevabı…

Zabıt Katibi Olmak için Ne Yapılmalı?

Zabıt katibi ve sözleşmeli zabıt katibi olmak için gereken birtakım şartlar bulunur. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

35 yaşından küçük olmak.

Üniversite ve liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak. (Adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi vb.)

Daktilo ve bilgisayar sertifikasına sahip olmak ve uygulamalı sınavdan geçer not almak.

KPSS'den 70 ve üzeri puan almak. (Lise mezunları P94, ön lisans mezunları P93 ve lisans mezunları P3 puan türleri)

Adalet Bakanlığı Memur Atama ve Sınav Yönetmeliği'nin koşullarını yerine getirmek.

Askerliği yapmak veya muaf olmak.

Kimler Zabıt Katipliği Yapamaz?

Aşağıda belirtilen özellikleri taşıyanlar, zabıt katipliği yapamazlar.