Zabıta amirinin oturduğu binaya patlayıcı koyan kadının kimliği ortaya çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesi İncekum Mahallesi'nde zabıta amiri Kerim Uyar'ın bulunduğu binaya patlayıcı koyan Ö.T'in 2020 yılında Okurcalar Balıkçı Barınağından bulunan barakanın yıkılmasından zabıta amiri Kerim Uyar'ı sorumlu tuttuğu ortaya çıktı. Barakanın zabıtalar tarafından yıkılmasının ardından Ö.T pompalı tüfekle 2 kişiyi yaralayıp bir kişinin de binadan atlarken yaralanmasına sebep olmuştu. Aynı kişi 2021 yılı Ağustos ayındaki Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınını çıkarttığı için tutuklanan A.T'yi (Ali Tüzün) jandarmaya ihbar eden ve SABAH'a konuşarak "Bu kişi benim komşu köylüm. Yıllardır bundan pekmez ve benzeri ürünler alırım. Benim Şakir ismindeki maymunum kaybolduğu için telefonuma konuşmaları kayıt eden program yüklettim. Ses kaydını güvenlik güçlerine ilettim. Bu orman yangını. Canımız gidiyor. Vatana ihanet ile eş değir. Yeşil vatanı yakanı affetmem" demişti.
ZABITA AMİRİNİN EVİNE PATLAYICI KOYDU
Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde önceki gün yaşandı. 3 katlı müstakil evin garajında siyah naylon poşete sarılı yangın söndürme tüpüyle hazırlanan patlayıcıyı gören zabıta amiri Kerim Uyar'ın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) adrese geldi. Bomba arama köpeği tarafından yapılan aramalarda binanın iki farklı noktasında da 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü ile oluşturulan EYP tespit edildi. PAMİT ekipleri 3 patlayıcıyı da etkisiz hale getirerek, imhası için farklı bir bölgeye götürdü. Şüpheli Ö.T Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri bölümünde gözlem altına alındı.
POMPALI TÜFEKLE BASMIŞTI
Binaya koyduğu el yapımı patlayıcılarla kısa süreli korkuya sebep olan şüpheli Ö.T'in vukuatının ilk olmadığı ortaya çıktı. Akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen Ö.T'in Şubat 2021 tarihinde de Avsallar Mahallesindeki Okurcalar Mahallesi Yat Limanı'ndaki kaçak yapı olduğu gerekçesi ile barakasının yıkılmasından zabıta amiri Kerim Uyar'ı sorumlu tutmuş. Ardından öfkelenip kendisini şikayet ettiğini düşündüğü park halindeki kişilerin araçlarına pompalı tüfekle art arda ateş açtı. O sırada oradan bulunan ve saçmanın hedefi olan A.Y. (49) ve M.Ü. yaralandı. Daha sonra motosiklet ile Alanya Belediye Avsallar Ek Hizmet Binasına gelerek elindeki pompalı tüfekle 2'inci kata çıkıp burada da rastgele ateş açtı. Önce iş yeri açma ruhsat bürosuna ateş etmiş ardından zabıta odasına yönelerek 2'inci katın penceresinden atlayan 1 zabıta memuru yaralamıştı. Sonrasında da kaçmıştı.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Öte yandan kadının binaya patlayıcı bırakmasıyla ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "El yapımı patlayıcının akıl sağlığının yerinde olmadığı değerlendirilen Ö.T'in tarafından konulduğu tespit edilmiştir. Şüpheli 16 Aralık 2022 tarihinde Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri bölümünde gözlem altına alınmıştır" denildi.
MAYMUNU ÇALINMIŞTI
Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınını çıkarttığı için tutuklanan A.T'yi jandarmaya ihbar edenin de Ö.T'di. Yaşananların ardından 26 Ağustos 2021 tarihinde SABAH'a konuşan Ö.T, "A,T.'nin sevgilisi ya da arkadaşı olmadığını belirten belirterek "Bu kişi benim komşu köylüm. Yıllardır bundan pekmez ve benzeri ürünler alırım. Benim Şakir ismindeki maymunum kaybolduğu için telefonuma konuşmaları kayıt eden program yüklettim. Ses kaydını güvenlik güçlerine ilettim. Bu orman yangını. Canımız gidiyor. Vatana ihanet ile eş değir. Yeşil vatanı yakanı affetmem" demişti. Ö.T 'Şakir' ismindeki maymunun kaybolduğunu belirterek "Ben maymunumu bulmak için telefonuma konuşmaları kayıt eden program yüklettim. Ben Akseki Cemaller köyündenim. Ali ise Güneyyaka köyünden. Kendisinden ben yıllardır köy ürünleri satın alırım. O gün de motor satın almak için aramıştım. O bana köyde çıkan yangının kendisini para alıp çıkardığını anlattı. Kaybolan maymunum Şakir nedeni ile konuşmaları telefonum otomatik kaydediyordu. Ses kaydını güvenlik güçlerine ilettim. Bu orman yangını. Canımız gidiyor. Vatana ihanet ile eş değir. Ali gözaltına alındı. Suçlamayı kabul etmemiş ancak ses kaydı var" diye konuşmuştu.