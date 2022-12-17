Zabıta amirinin oturduğu binaya patlayıcı koyan kadının kimliği ortaya çıktı

MAYMUNU ÇALINMIŞTI

Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınını çıkarttığı için tutuklanan A.T'yi jandarmaya ihbar edenin de Ö.T'di. Yaşananların ardından 26 Ağustos 2021 tarihinde SABAH'a konuşan Ö.T, "A,T.'nin sevgilisi ya da arkadaşı olmadığını belirten belirterek "Bu kişi benim komşu köylüm. Yıllardır bundan pekmez ve benzeri ürünler alırım. Benim Şakir ismindeki maymunum kaybolduğu için telefonuma konuşmaları kayıt eden program yüklettim. Ses kaydını güvenlik güçlerine ilettim. Bu orman yangını. Canımız gidiyor. Vatana ihanet ile eş değir. Yeşil vatanı yakanı affetmem" demişti. Ö.T 'Şakir' ismindeki maymunun kaybolduğunu belirterek "Ben maymunumu bulmak için telefonuma konuşmaları kayıt eden program yüklettim. Ben Akseki Cemaller köyündenim. Ali ise Güneyyaka köyünden. Kendisinden ben yıllardır köy ürünleri satın alırım. O gün de motor satın almak için aramıştım. O bana köyde çıkan yangının kendisini para alıp çıkardığını anlattı. Kaybolan maymunum Şakir nedeni ile konuşmaları telefonum otomatik kaydediyordu. Ses kaydını güvenlik güçlerine ilettim. Bu orman yangını. Canımız gidiyor. Vatana ihanet ile eş değir. Ali gözaltına alındı. Suçlamayı kabul etmemiş ancak ses kaydı var" diye konuşmuştu.