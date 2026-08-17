Haberler Yaşam Haberleri Zehir kuryesi, polisin dikkatiyle yakalandı
Giriş Tarihi: 17.08.2026

Zehir kuryesi, polisin dikkatiyle yakalandı

Armağan YILMAZ Armağan YILMAZ
Zehir kuryesi, polisin dikkatiyle yakalandı
  • ABONE OL
İstanbul Sarıyer, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Dumlupınar Sokak üzerinde geçtiğimiz 12 Mart günü olay meydana geldi. Kasklı motosiklet sürücüsünün, çalışır vaziyette beklediği sırada arka kısmındaki poşetler polis ekiplerinin dikkatin çekti. Elindeki telefonla şüpheli tavırlar sergileyen kişi, polis tarafından durdurulmak isteyince kaçmaya çalıştı. Dengesini kaybederek motoruyla yere düşen kişinin bagajından büyük boy 2 adet çöp poşeti yere savruldu. Yırtılan poşetin içinden yoğun uyuşturucu kokusu gelmesi üzerine polis ekipleri poşette 9 kilo uyuşturucu madde tespit etti. Polis ekipleri şüpheli sürücü Emre Ç.'yi (42) olay yerinde yakalayıp gözaltına aldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Zehir kuryesi, polisin dikkatiyle yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA