Zehir kuryesi, polisin dikkatiyle yakalandı

İstanbul Sarıyer, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Dumlupınar Sokak üzerinde geçtiğimiz 12 Mart günü olay meydana geldi. Kasklı motosiklet sürücüsünün, çalışır vaziyette beklediği sırada arka kısmındaki poşetler polis ekiplerinin dikkatin çekti. Elindeki telefonla şüpheli tavırlar sergileyen kişi, polis tarafından durdurulmak isteyince kaçmaya çalıştı. Dengesini kaybederek motoruyla yere düşen kişinin bagajından büyük boy 2 adet çöp poşeti yere savruldu. Yırtılan poşetin içinden yoğun uyuşturucu kokusu gelmesi üzerine polis ekipleri poşette 9 kilo uyuşturucu madde tespit etti. Polis ekipleri şüpheli sürücü Emre Ç.'yi (42) olay yerinde yakalayıp gözaltına aldı.