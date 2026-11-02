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Giriş Tarihi: 2.11.2026 13:09

Zehir sevkiyatında suçüstü yakaladılar! 336 kilo Skunk maddesi ele geçirildi

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; uyuşturucu madde sevkiyatı yapılan bir kamyonette 336 kilo 550 gram Skunk maddesi ele geçirdi. Sevkiyatı yapan araç sürücüsü gözaltına alındı.

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Emir SOMER Emir SOMER
Zehir sevkiyatında suçüstü yakaladılar! 336 kilo Skunk maddesi ele geçirildi
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Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul'un Pendik İlçesi'nde uyuşturucu madde sevkiyatı yapılan bir araca yönelik baskın ve aramalar yapıldı.

Araçta yapılan detaylı aramalarda vakumlanarak şeffaf paketlere yerleştirilmiş halde ve büyük poşetler içerisinde 336 kilo 550 gram Skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu sevkiyatını yapan Ü.A. adlı araç sürücüsü suçüstü yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

#NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ #İSTANBUL EMNİYETİ #İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #İSTANBUL
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Zehir sevkiyatında suçüstü yakaladılar! 336 kilo Skunk maddesi ele geçirildi
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