Zehir tacirlerine ağır darbe! Narkoçelik operasyonlarında 335 gözaltı: bunları temizlemeye kararlıyız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Bunları temizlemeye kararlıyız!" başlığıyla yaptığı paylaşımda, son bir haftada düzenlenen Narkoçelik-43 operasyonlarının bilançosunu paylaştı.
53 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 392 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, 335 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını ifade etti.
Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 838 ekip, 2094 personel, 11 hava aracı ve 29 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Ankara, Gaziantep, İstanbul, Adana, Samsun, Diyarbakır, Mersin, Şanlıurfa, İzmir, Bursa, Ordu, Bitlis, Konya, Manisa,
"BUNLARI TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ"❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 11, 2024
Zehir Tacirlerine, Sokak Satıcılarına ve Uyuşturucuya yönelik bu hafta düzenlenen "NARKOÇELİK-43" operasyonlarında;
⚠️1️⃣ Ton 3️⃣9️⃣2️⃣ Kg Uyuşturucu Madde,
⚠️7️⃣5️⃣2️⃣ Bin 2️⃣6️⃣1️⃣ adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗
3️⃣3️⃣5️⃣ Zehir Taciri ve Sokak… pic.twitter.com/5dJSbJ6JC0
Antalya, Balıkesir, Denizli, Malatya, Sakarya, Tekirdağ, Erzurum, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Batman, Osmaniye, Siirt, Uşak, Zonguldak, Artvin, Giresun, Sinop, Çorum, Hatay, Kayseri, Muğla, Van, Ağrı, Erzincan, Iğdır, Kırşehir, Muş, Yozgat, Kütahya, Kocaeli, Trabzon, Aksaray, Çankırı, Düzce, Edirne, Hakkari, Kırıkkale, Kilis ve Sivas olmak üzere 53 ilde "NARKOÇELİK-43" operasyonları düzenlendi.
1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 335 zehir taciri ve sokak satıcı yakalandı."