Haberler Yaşam Haberleri Zehir tacirlerine ağır darbe! Narkoçelik operasyonlarında 335 gözaltı: bunları temizlemeye kararlıyız
Giriş Tarihi: 11.10.2024 08:10 Son Güncelleme: 11.10.2024 08:34

Zehir tacirlerine ağır darbe! Narkoçelik operasyonlarında 335 gözaltı: bunları temizlemeye kararlıyız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu hafta düzenlenen “Narkoçelik-43” operasyonlarında; 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirterek, 335 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını ifade etti.

Zehir tacirlerine ağır darbe! Narkoçelik operasyonlarında 335 gözaltı: bunları temizlemeye kararlıyız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Bunları temizlemeye kararlıyız!" başlığıyla yaptığı paylaşımda, son bir haftada düzenlenen Narkoçelik-43 operasyonlarının bilançosunu paylaştı.

53 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 392 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, 335 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını ifade etti.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 838 ekip, 2094 personel, 11 hava aracı ve 29 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Ankara, Gaziantep, İstanbul, Adana, Samsun, Diyarbakır, Mersin, Şanlıurfa, İzmir, Bursa, Ordu, Bitlis, Konya, Manisa,

Antalya, Balıkesir, Denizli, Malatya, Sakarya, Tekirdağ, Erzurum, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Batman, Osmaniye, Siirt, Uşak, Zonguldak, Artvin, Giresun, Sinop, Çorum, Hatay, Kayseri, Muğla, Van, Ağrı, Erzincan, Iğdır, Kırşehir, Muş, Yozgat, Kütahya, Kocaeli, Trabzon, Aksaray, Çankırı, Düzce, Edirne, Hakkari, Kırıkkale, Kilis ve Sivas olmak üzere 53 ilde "NARKOÇELİK-43" operasyonları düzenlendi.

1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 335 zehir taciri ve sokak satıcı yakalandı."

Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

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Zehir tacirlerine ağır darbe! Narkoçelik operasyonlarında 335 gözaltı: bunları temizlemeye kararlıyız
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