Zehir tacirlerine ağır darbe! Narkoçelik operasyonlarında 335 gözaltı: bunları temizlemeye kararlıyız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Bunları temizlemeye kararlıyız!" başlığıyla yaptığı paylaşımda, son bir haftada düzenlenen Narkoçelik-43 operasyonlarının bilançosunu paylaştı.

53 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 392 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, 335 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını ifade etti.