Zehir tacirlerine darbe! Tam 566 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Siverek ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Şanlıurfa ve Hakkâri'de uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi. Şanlıurfa ve Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde imalatçıları ve zehir tacirlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

566 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda yapılan aramalarda; 370 kilogram skunk, 177 kilogram esrar, 19 kilogram metamfetamin, çeşitli miktarda malzeme ele geçirildi. Böylece operasyonlarda toplam 566 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiş oldu.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

Operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, gençlerin geleceğini, ailelerin huzurunu ve toplumun güvenliğini hedef alan uyuşturucu tacirlerine fırsat verilmediği vurgulandı.