Haberler Yaşam Haberleri Zehir tacirlerine geçit yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: 7 milyon 830 bin uyuşturucu hap ele geçirildi!
Giriş Tarihi: 5.4.2025 09:44 Son Güncelleme: 5.4.2025 10:04

Zehir tacirlerine geçit yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: 7 milyon 830 bin uyuşturucu hap ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 484 kg uyuşturucu madde ile 7 milyon 830 bin 760 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı.

Zehir tacirlerine geçit yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: 7 milyon 830 bin uyuşturucu hap ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 484 kg uyuşturucu Madde ile 7 milyon 830 bin 760 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Polisimiz ve Jandarmamızla gece gündüz demeden operasyonlarımıza kararlıkla devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Zehir tacirlerine geçit yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: 7 milyon 830 bin uyuşturucu hap ele geçirildi!
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