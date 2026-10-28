Zehir tacirlerine şafak operasyonu! 45 gözaltı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyonlar sürüyor. Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında yürütülen ve 5 aydır devam eden çalışma sonucunda, 27 Ekim'de düğmeye basıldı. Trabzon merkezi ve 7 ilçede, 47 şüpheliye ait 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dev operasyona 325 personelin yanı sıra 5 Özel Harekât timi, 2 insansız hava aracı (İHA) ve 4 narkotik madde arama köpeği katıldı. Belirlenen adreslere giren ekipler, 45 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

ZEHİR ÜRETİMİNE AĞIR DARBE

Operasyon öncesindeki projeli çalışma ve baskınlar sırasında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 154,46 gram A.M.-2201 sentetik kannabinoid ham maddesi dikkat çekti. Yetkililer, bu ham maddeden toplam 23 kilogram bonzai üretilebileceğini bildirdi. Yapılan aramalarda ayrıca 2 bin 149 adet sentetik ecza, 939,98 gram kubar esrar, 484,71 gram skunk, 373,35 gram metamfetamin, 358,56 gram sıvı metamfetamin, 326,07 gram kokain ve 312,18 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Ekipler, 66 Hint keneviri bitkisinin yanı sıra 5,2 gram toz esrar, 3 gram afyon sakızı, 2,74 gram tütünle karışık esrar ve 1,4 gram taş kokain de buldu. Uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 18 düzenek ile 4 hassas teraziye el konuldu.

SİLAHLAR VE DÖVİZ DE BULUNDU

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 245 adet 9 milimetre ile 7,65 milimetre çapında fişek ele geçirildi. Ayrıca 200 adet gümrük kaçağı boş makaron ve makaron doldurmaya yarayan aparat bulundu. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 405 dolar ile 100 dolar da ele geçirilenler arasında yer aldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheliyle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.