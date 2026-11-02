Zehir ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

İstanbul'dan Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapacakları belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Karasu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmasında, B.K. (30) ve S.A. (34) isimli iki kişinin araçla İstanbul'a giderek Karasu ve Kocaali'ye uyuşturucu madde getirecekleri bilgisini edindi. Şüphelilerin bulunduğu aracın İstanbul'dan hareket ederek Karasu'ya geldiğinde harekete geçen ekipler operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramalarda 149,60 gram kokain ele geçirilirken, B.K. ve S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen iki şüpheli cezaevine gönderildi.