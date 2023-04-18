Zekat Kimlere Verilir? Diyanet Açıklamasına Göre Zekat Kimlere Verilmez, Kardeşe ve Akrabaya Düşer Mi?

Zekat kimlere verilir içerisinde maddi durumu iyi olmayan sevdiklerimizin olmasını umut ederiz. Bu sebeple zekat verilecek kişiler kimler araştırmaya başlarız. Bazen damada bazen de herhangi bir akrabaya yardım etmek isteyebiliriz. Aynı zamanda toruna zekat verilir mi şeklinde de düşünebiliriz. Tüm bu kişilere yardım yapılıp yapılmayacağı konusunda cevaplar vardır. En yakınımız kardeşe zekat verilir mi konusunu da cevaplamak şarttır. Dolayısıyla zekat kimlere verilmez, Kimlere zekât düşmez, kimlere düşer şeklinde konunun aydınlatılması sağlanacaktır.

Zekât Kimlere Verilir?

İslam'ın beş şartı içerisinde zekât vermeyi görürüz. Bu sebeple İslam dini içerisinde zekât vermenin önemli bir konu olduğu vurgulanmalıdır. Maddi durumu iyi olan insanlar yılda bir kez zekât vermeleri gerektiği İslam dini çerçevesinde belirtilmiştir. Aslında zekât vermek toplum içerisinde çok güzel bir dayanışma şeklidir. İhtiyacı olanlara yardım yapılması toplum içerisinde bu dayanışmayı daha da arttırmaktadır. Zekât vermenin ne kadar güzel ve hassas bir konu olduğu bellidir. Fakat zekâtın kimlere verileceği de çok hassas bir konudur. Bunun için de bu konudan detaylı bir şekilde bahsedilecektir.

Diyanet Açıklamasına Göre Zekât Kimlere Verilmez?

İslam dini konularında karar vermenin ve soru sorulmanın adresi Diyanettir. Zekâtın kimlere verilip verilmeyeceği de yine Diyanetin açıkladığı bilgilerden hareket edilip açıklanacaktır. Diyanet bu kişilerin Kur'an-ı Kerim'de belirtildiğini vurgulamaktadır. Diyanet ana kaynağından hareket ederek zekâtın kimlere verileceğini açıklamıştır. Zekât verilebilecek kişiler şu şekildedir:

Fakirler.

Miskinler yani hiçbir geliri ve mal varlığı olmayan kişiler.

Zekât toplamakta görevli memurlar.

Esaretten kurtulacaklar.

Borçlular.

Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olanlar.

Kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kişiler.

Kardeşe Zekât Düşer Mi?

Zekâtın bir dayanışma çeşidi olduğu ve bunun İslam dini çerçevesinde yapıldığı daha önce de vurgulanmıştır. Bu gibi yardımlaşmalar da ilk olarak aklımıza yakınlarımız yani kan bağı olan kişiler gelir. Dolayısıyla kardeşe zekât verilip verilmeyeceğini de merak ederiz ve araştırmak isteriz. Bu noktada da yine Diyanetten hareket edilerek soruya cevap verilecektir. Diyanet ise fakir olan kardeşe zekât verilebileceğini ifade etmektedir.

Akrabaya Zekât Düşer Mi?

Kardeşe zekât verilebileceği Diyanet tarafından onaylanmıştır. Kardeşe zekât verilip verilmeyeceği sorusunu cevaplayan Diyanet, akrabaya zekâtın düşüp düşmediğini de cevaplamaktadır. Bu noktada Diyanet fakir olan kardeş çocuğuna yani yeğene, amcaya, dayıya, halaya ve tüm bunların çocuklarına zekât verilebileceğini ifade etmiştir.