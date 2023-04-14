Zeki Alasya ve Metin Akpınar Filmleri - En Çok İzlenen, En İyi Zeki Alasya - Metin Akpınar Filmleri Listesi

Zeki Alasya Metin Akpınar filmleri özellikle 1970-1980 döneminin en çok izlenen filmleri arasında kabul edilir. Bu dönemde söz konusu ikili genellikle aynı filmlerde rol almıştır. Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın en iyi filmleri, geçmişten günümüze insanımızı güldürmeyi başarmıştır. En Çok İzlenen Zeki Alasya Metin Akpınar filmleri ile ilgili ayrıntıları öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Zeki Alasya Metin Akpınar Filmleri

Zeki Alasya ve Metin Akpınar ikilisi çok sayıda filmde birlikte rol almışlardır. Bu filmler arasında en çok sevilenleri sizler için derledik.

1. Salak Milyoner (1974) IMDB: 8.0

Define arayan 4 kardeşin hikâyesinin anlatıldığı bu filmde Münir Özkul, Meral Zeren ve Kemal Sunal gibi ünlü isimler de rol almıştır. Ertem Eğilmez'in yönettiği bu film, toplumda o dönem revaçta olan definecilik anlayışına mizahi bir bakış açısı kazandırmıştır.

2. Köyden İndim Şehire (1974) IMDB: 8.3

Yine Ertem Eğilmez tarafından yönetilen bu film, Salak Milyoner filminin devamı niteliğindedir. 4 kardeş bu kez köylerinde defineyi bulur. Fakat altınları bozdururken başlarına gelmeyen kalmaz.

3. Mavi Boncuk (1975) IMDB: 7.8

Bu filmde usta oyuncuların yanı sıra dönemin meşhur sanatçısı Emel Sayın da rol almıştır. Bir gazinoda Emel Sayın'ı izlemeye giden 6 arkadaş hesabı ödeyemez ve gazino sahibinden dayak yerler. Onlar da Emel Sayın'ı kaçırmaya karar verir.

4. Tatlı Dillim (1972) IMDB: 7.2

Bu filmin başrol oyuncusu Tarık Akan ve Filiz akındır. İdealist bir öğretmen olan Emine ile basketbolcu Ferit'in aşk hikayesi anlatılır. Filmde Zeki Alasya basketbol antrenörü, Metin Akpınar ise zengin bir çapkındır.

5. Yalancı Yarim (1973) IMDB: 7.1

Bu filmin başrollerinde Tarık Akan ve Emel Sayın oynamaktır. Abisi Mahmut'un parasını yemeye alışmış olan çapkın Ferdi, evlenmek için ısrar eden abisini kandırmak için Alev ile anlaşır. Fakat ikili arasındaki aşk zaman içinde gerçeğe dönüşür.

6. Nereye Bakıyor Bu Adamlar (1976) IMDB: 7.0

Bu filmde büyük aşkı Ayşe'yi bulmak için İstanbul'a gelen Metin'in yakın arkadaşı Zeki ile başından geçenler anlatılmaktadır. İkilinin hayatı bir reklam kampanyasında rol almaları ile değişecektir.

7. Hasip İle Nasip (1976) IMDB: 6.8

Hasip ile Nasip zengin iki ailenin çocuklarıdır. Kasabanın belediye başkanlığına aday olan Hasip ile Nasip büyük bir mücadele içine girer. Seçim döneminde kaymakam, halka kızım olarak tanıttığı sevgilisi ile kasabaya gelir. Bu işleri daha da karıştırır.

8. Aslan Bacanak (1997) IMDB: 6.8

Bu filmde Metin, Zeki'nin sevdiği kızın abisidir. İkisi de minibüs şoförü olan Zeki ve Metin arasında sert bir rekabet vardır. Kızın abisi, Zeki'nin kız kardeşine talip olmasını istemez. Bu da olayları daha karmaşık bir hale getirir.

9. Petrol Kralları (1978) IMDB: 6.7

Para sıkıntısı çeken Zeki ve Metin araba tamirciliği yaparlar. Bir akşam evlerinin bahçesinde petrol bulan ikilinin hayatı kökten değişecektir. Bu olayın duyulması ile karaborsacı ve tefeci ile başları belaya girer.

10. Güler Misin Ağlar Mısın (1975) IMDB: 6.6

Bu filmde Zeki ve Metin'in Rasim usta için yaptıkları fedakârlıklar konu alınır. Zeki, Rasim ustanın çırağı, Metin ise yeni kurulacak olan mini golf sahasının müdürüdür. Fakat golf sahasının Rasim ustanın evinin olduğu araziye kurulacağını kimse bilmez.