Zekiye’nin şüpheli ölümünde ikinci kez takipsizlik kararı: HTS kayıtlarındaki tutarsızlıklar dosyada yer aldı

Zekiye Derin, geçtiğimiz 18 Nisan'da Eskil ilçesine bağlı Kökez köyündeki evinin depo kısmında asılı vaziyette ölü bulunmuş, yapılan incelemelerde Zekiye'nin eşi Mehmet ile aralarında ailevi sorunlar bulunduğu, eşinin aşırı şekilde kıskanç olduğu, evden dışarıya çıkmasını istemediği, zaman zaman da evden kovduğu, kardeşleri ile birlikte olduğu fotoğrafları sosyal medyasında paylaştığı zaman bile evde tartışma ve huzursuzluk çıkardığı belirtilmişti. Zekiye'nin otopsisinde vücudunda yeni oluşan darp izlerine de rastlanırken, savcılık yapılan soruşturma kapsamında ölümün intihar olduğunu belirterek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermişti.
KOCASI ŞÜPHELİ OLDU
İtirazlar üzerine dosyayı inceleyen Aksaray 1. Sulh Ceza Hakimliği takipsizlik kararını kaldırıp, Mehmet Derin'in şüpheli olarak ifadesinin alınmasını talep etmiş, cep telefonlarının incelenmesini, varsa silinen mesajların geri getirilmesini, HTS çalışması yapılmasını istemişti.
HTS İNCELEMESİNDE TUTARSIZLIKLAR ORTAYA ÇIKTI
Zekiye Derin ile eşinin cep telefonları üzerinde yapılan HTS incelemeleri de dosyada yer aldı. Bilirkişi tarafından yapılan incelemelerde, kullanılan GSM hattının abonelik yönünden Zekiye Derin adına kayıtlı olduğu ancak dosya kapsamındaki değerlendirmeye göre fiilî kullanıcısının Mehmet Derin olduğu belirtildi. Bu hattın da 09:56–11:05 zaman aralığında Kökez bölgesindeki baz/hücrelerden hizmet aldığı, bu zaman diliminde Zekiye Derin'in fiili kullanıcısı olduğu değerlendirilen GSM hattının da Kökez bölgesindeki baz/hücresinden hizmet aldığı tespit edildiği belirtildi. Mehmet Derin'in kullandığı hattında 11:39'dan sonra Eskil/Merkez ve Delikpınar bölgesindeki baz/hücrelerden hizmet aldığı tespit edildi. Raporda bu durumun iki GSM hattının söz konusu zaman diliminde aynı alan içerisinde bulunmuş olabileceğini teknik olarak gösterdiği belirtildi. Olay sabahı Mehmet Derin ile Zekiye'nin iki kez görüşme yaptığı da raporda yer aldı. Mehmet Derin ifadesinde 10.00-10.15 civarında Eskil ilçe merkezine giriş yaptıklarını söylemişti.
İKİNCİ KEZ TAKİPSİZLİK KARARI
Eskil Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında ikinci kez kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Kararda, şu ifadelere yer verildi: "Her ne kadar Zekiye'nin ölümünün şüpheli olduğunun bildirilmesi üzerine soruşturma başlatılmış ise de ölümünde herhangi bir kişinin kasıt veya taksire bağlı kusurunun varlığına rastlanılmadığı, olayın meydana gelmesinde başka birisine kusur atfedilebilecek herhangi bir delil elde edilemediği, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca kamu davası açmayı gerektirir herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı, Zekiye'nin ölümünün otopsi raporunun sonuç kısmında ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığının raporunun sonuç kısmında belirtildiği üzere ölüm sebebinin canlı asıya bağlı asfiksi sonucu solunum ve dolaşım yetmezliği nedeniyle meydana gelmesi sonucu gerçekleştiğinin anlaşıldıgı, Mehmet Derin'in eşi Zekiye'yi intihara yönlendirdiğine dair somut bir delil bulunmadığı, açıklanan nedenlerle şüpheli hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir. Aile ise bu karara itiraz edecek. Aile özellikle HTS kayıtlarındaki tutarsızların detaylı şekilde incelenmesini talep ediyor.