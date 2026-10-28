Zekiye’nin şüpheli ölümünde ikinci kez takipsizlik kararı: HTS kayıtlarındaki tutarsızlıklar dosyada yer aldı

HTS İNCELEMESİNDE TUTARSIZLIKLAR ORTAYA ÇIKTI

Zekiye Derin ile eşinin cep telefonları üzerinde yapılan HTS incelemeleri de dosyada yer aldı. Bilirkişi tarafından yapılan incelemelerde, kullanılan GSM hattının abonelik yönünden Zekiye Derin adına kayıtlı olduğu ancak dosya kapsamındaki değerlendirmeye göre fiilî kullanıcısının Mehmet Derin olduğu belirtildi. Bu hattın da 09:56–11:05 zaman aralığında Kökez bölgesindeki baz/hücrelerden hizmet aldığı, bu zaman diliminde Zekiye Derin'in fiili kullanıcısı olduğu değerlendirilen GSM hattının da Kökez bölgesindeki baz/hücresinden hizmet aldığı tespit edildiği belirtildi. Mehmet Derin'in kullandığı hattında 11:39'dan sonra Eskil/Merkez ve Delikpınar bölgesindeki baz/hücrelerden hizmet aldığı tespit edildi. Raporda bu durumun iki GSM hattının söz konusu zaman diliminde aynı alan içerisinde bulunmuş olabileceğini teknik olarak gösterdiği belirtildi. Olay sabahı Mehmet Derin ile Zekiye'nin iki kez görüşme yaptığı da raporda yer aldı. Mehmet Derin ifadesinde 10.00-10.15 civarında Eskil ilçe merkezine giriş yaptıklarını söylemişti.