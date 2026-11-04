Zeliha öğretmenin eserleri Türk Dünyası Zirvesi’ne damga vurdu

Nevşehir Şehit Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesi'nde görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Zeliha Saçlı, 2012'de anneannesi Bahriye Sarıgül'ün çeyiz sandığını açınca, eski kanaviçeler, danteller ve el işi ürünlerle karşılaştı. Aynı zamanda ressam olan Saçlı, bu asırlık kanaviçe ve dantelleri yağlı boya tablolarla bir araya getirerek kendine özgü bir teknik geliştirdi. Geleneksel işlemeleri özel tekniklerle tuval üzerine sabitleyerek eserlerine üç boyutlu bir görünüm kazandıran ve geleneği gelecekle harmanlayan sanatçı, çalışmalarına özellikle Anadolu kadınlarının portrelerini taşıdı.

GELECEK KUŞAKLARA TAŞIYOR

Savaşlardan etkilenen çocukların yaşadıklarını da sanat yoluyla anlatan ve geleneksel el sanatlarını gelecek kuşaklara aktaran sanatçının eserleri yurtiçinde ve yurtdışında da büyük ilgi gördü. Paris'te 7, Atina'da ise 1 sergi açan sanatçının eserleri ayrıca üç yıldır Kapadokya'daki Güray Müze koleksiyonunda sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçının eserleri son olarak, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın ev sahipliğinde, Türk Dünyası Liderler Zirvesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Eserler büyük ilgi görürken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da memnuniyetini dile getirdi. Sanatçı Zeliha Saçlı, zirvede sanatın kültürler arasında köprü kuran gücüne gösterilen ilgiden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör