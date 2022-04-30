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Giriş Tarihi: 1.5.2022

Zerzevan Kalesi eserleri görücüye çıktı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Zerzevan Kalesi eserleri görücüye çıktı
Zerzevan Kalesi'nde arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılan 110 adet eser, ilk defa Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Eserlerin 3 bin yıl öncesi Asur Dönemi'nden (MÖ 882-611), askeri yerleşimin 639 yılında İslam orduları tarafından fethine kadar olan geniş bir zaman dilimine ait olduğu belirtildi. Eserler arasında 3 bin yıllık Asur dönemine ait mühür, 1700 yıllık Roma dönemine ait takılar ile 1895'te İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne götürülen Zerzevan Kalesi'ndeki kiliseye ait kutsal vaftiz kovası da bulunuyor. Sergilenen eserlerin ağırlıklı olarak kalenin en kapsamlı iskân edildiği Roma Dönemi'ne ait olduğu belirtildi. Tematik tasarlanmış sergide Zerzevan Kalesi ziyaretçilere eserler üzerinden detaylı olarak anlatılırken, askeri yerleşimdeki günlük yaşama dair bilgiler çizimlerle desteklenerek tanıtım panolarında veriliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Diyarbakır'da Roma'nın Sınır Garnizonu Zerzevan Kalesi Sergisi'nin açılışına katıldı. Ersoy, Zerzevan Kalesi Kazı Ekibi Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun'dan bilgi aldı.

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Zerzevan Kalesi eserleri görücüye çıktı
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