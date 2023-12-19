Zerzevan’da 1800 yıllık ameliyat aletleri bulundu

Diyarbakır'da Roma'nın 3 bin yıllık garnizonu Zerzevan Kalesi'nde yapılan kazı çalışmalarında 1800 yıllık olduğu tespit edilen ameliyat malzemeleri bulundu. Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan Zerzevan Kalesi'nde kazı çalışmaları devam ederken, yeni keşifler de elde ediliyor.UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi bölgede, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Diyarbakır Müzesi, Çınar Kaymakamlığı ve Dicle Üniversitesi'nin katkılarıyla 2014 yılında başlatılan kazı çalışmaları kapsamında son olarak 1800 yıllık olduğu tes