Zeynep bebeği selden kurtarmıştı: Türkiye'nin konuştuğu AFAD kahramanı konuştu: "Bizim için paha biçilemez mutluluk"

NİNNİ SÖYLEYİP YENİDEN UYUTTU
AFAD Sapanca Birlik Müdürlüğü'nde Doğada Arama Kurtarma Amiri olarak görev yapan Murat Ergül ve ekip arkadaşları, dere üzerine kurulan havai hatla aileyi güvenli alana taşıdı. Ergül, kurtarma sırasında 8 aylık Zeynep bebeği de kucağına aldı. Uyuduğu sırada tahliye edilen bebek uyanınca Ergül, onu ninni söyleyip yeniden uyuttu.
O ANLARI ANLATTI
Yaşadıklarını anlatan AFAD Sapanca Birlik Müdürlüğü'nde Doğada Arama Kurtarma Amiri Murat Ergül, "20 yıldır AFAD'da, Arama Kurtarma Amiri olarak görev yapıyorum. Malum sel nedeniyle Fevziye Mahallesi'nde fazlasıyla ihbar olmuştu. 8 kişilik bir ailenin mahsur kaldığı ihbarı üzerine oraya intikal ettik. Su Üstü ve Doğada Arama Kurtarma ekipleri olarak müşterek bir çalışma gerçekleştirdik" dedi.
"ÖNCE ANNEYİ KARŞIYA GEÇİRDİK"
Su Üstü Arama ekibinden bir kişinin karşıya geçmesi gerektiğini söyleyen Ergül, "Mert Çömlekçi kardeşimiz yüzerek karşıya geçti. Devamında, havai hat dediğimiz sistemi kurduk ve diğer ekip arkadaşlarımızla karşıya geçtik. Daha sonra aileden önce anneyi karşıya geçirdik. Sonrasında Ayaz isimli çocuğu karşıya geçirdik" ifadelerini kullandı.
"SIRA ZEYNEP BEBEĞE GELDİ"
Bebeği ilk kucağına aldığında uyuduğunu belirten Ergül, "Ardından Zeynep bebeğe sıra geldi. İlk kucağıma aldığımda uyuyordu, uykusundaydı. Haliyle sisteme bağlarken uyandırmış olduk. Tekrar onu uyutmak istedim. Babalık içgüdüsüyle bebeğe ninni söyleyerek ve pışpış yaparak tekrar uyumasını sağladım. Bebeği tekrar uyutmanın mutluluğu vardı üzerimde. Gerçekten onu tekrar uykusuna döndürmek bizi mutlu etti. Tabii en önemlisi de annemize bebeği teslim ettiğimiz zamanki paha biçilemez mutluluktu bizim için" diye konuştu.