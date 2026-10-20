Zeynep bebeği selden kurtarmıştı: Türkiye'nin konuştuğu AFAD kahramanı konuştu: "Bizim için paha biçilemez mutluluk"

"SIRA ZEYNEP BEBEĞE GELDİ"

Bebeği ilk kucağına aldığında uyuduğunu belirten Ergül, "Ardından Zeynep bebeğe sıra geldi. İlk kucağıma aldığımda uyuyordu, uykusundaydı. Haliyle sisteme bağlarken uyandırmış olduk. Tekrar onu uyutmak istedim. Babalık içgüdüsüyle bebeğe ninni söyleyerek ve pışpış yaparak tekrar uyumasını sağladım. Bebeği tekrar uyutmanın mutluluğu vardı üzerimde. Gerçekten onu tekrar uykusuna döndürmek bizi mutlu etti. Tabii en önemlisi de annemize bebeği teslim ettiğimiz zamanki paha biçilemez mutluluktu bizim için" diye konuştu.