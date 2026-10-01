Zeynep Özdemir’i kurşun yağmuruna tutmuştu! Cani eşin cezası belli oldu: ‘Sürekli süslendiği için öldürdüm’





"KIZIMLA EŞİM SÜREKLİ SÜSLENİYORDU"



Son savunması alınan sanık Halil Özdemir, "Eşimin şüpheli davranışları vardı. Kızımla eşim sürekli süsleniyordu. Ben de onların bu hareketlerinden şüphelendim. Beni ailece oyuna getirdiler. Benim amacım oğluma sıkmak değildi. Damadım Hanifi'ye sıktım. Fakat evladıma isabet etti kurşun" dedi. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın eşi ve kızını "kasten öldürme", oğlu ve damadını ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.