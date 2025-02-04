Zeytinburnu’da cami görevlisini hastanelik eden Dünya şampiyonu kick boksçu adliyeye sevk edildi

İstanbul'da bir dönem dünya şampiyonu olan kick boksçunun dövdüğü cami görevlisinin çenesi kırıldı, yüz felci geçirdi. Korkunç olay, 22 Ocak'ta saat 18.45 sıralarında Zeytinburnu'na bağlı Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dönem Dünya Kick Boks Şampiyonu olan boksör Yavuz Özden, caminin tuvaletine girdi. Özden, burada iddiaya göre engelli tuvaletinin kapısını tekmeleyerek içeride birinin olup olmadığını kontrol etti. Bir kişinin haber vermesi üzerine temizlik görevlisi olan evli ve 1 çocuk babası Osman Amaç (38), madde bağımlısının kapıyı tekmelediğini düşünerek tuvalete geldi. Burada Özden'i uyaran Amaç ardından namaz kılmak için camiye girdi.

GÖREVLİYE SALDIRDI

Namazını kıldıktan yaklaşık 45 dakika sonra dışarıya çıkan Osman Amaç, tartıştığı Yavuz Özden tarafından saldırıya uğradı. Gardını alan Özden, Amaç'ı dakikalarca yumruklayarak dövmeye başladı. Ayakkabı çekeceği ile karışıklık vermeye çalışan Amaç'ı caminin içerisine sokan Özden, onu yere yatırıp dövmeye devam etti. Camidekilerin araya girmesiyle Özden ve Amaç birbirlerinden ayrıldı.

KISMİ YÜZ FELCİ GEÇİRDİ

Olayın ardından Özden camiden çıkarken, çenesinin kırıldığını farkeden Osman Amaç ise hastaneye götürüldü. Ameliyata alınan Amaç tedaviye alındı. Ancak Amaç'ın kısmi yüz felci geçirdiği tespit edildi. Hastaneden taburcu edilen Osman Amaç, emniyete giderek şikayette bulundu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri şikayet üzerine Yavuz Özden'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özden, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Özden'in adliyedeki işlemleri sürüyor.