Zeytinburnu’da şehir eşkiyalarına baskın! 6 kişi gözaltına alındı

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ekim'de Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan bir spor salonunun önünde silahla ateş açıldığı, 25 Ekim'de ise Yeşiltepe Mahallesi'nde kişiler arasında çıkan kavga sırasında karşılıklı silahla ateş edildiği ve çevrede maddi hasar meydana geldiği tespit edildi.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Ekiplerin olaylarla ilgili yürüttüğü saha çalışmaları ve kamera incelemeleri sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. 28 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda E.A. (30), Y.K. (26), U.T. (20), S.Y. (24), B.Y. (25) ve S.İ. (27) olmak üzere 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
RUHSATSIZ TABANCA VE 13 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerden Y.K.'nin ikametinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.