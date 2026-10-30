Zeytinburnu’da şehir eşkiyalarına baskın! 6 kişi gözaltına alındı

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin olaylarla ilgili yürüttüğü saha çalışmaları ve kamera incelemeleri sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. 28 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda E.A. (30), Y.K. (26), U.T. (20), S.Y. (24), B.Y. (25) ve S.İ. (27) olmak üzere 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.