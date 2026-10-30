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Giriş Tarihi: 30.10.2026 14:20

Zeytinburnu’da şehir eşkiyalarına baskın! 6 kişi gözaltına alındı

İstanbul Zeytinburnu’nda iki ayrı tarihte meydana gelen silahla ateş etme ve mala zarar verme olaylarına ilişkin düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Zeytinburnu’da şehir eşkiyalarına baskın! 6 kişi gözaltına alındı
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Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ekim'de Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan bir spor salonunun önünde silahla ateş açıldığı, 25 Ekim'de ise Yeşiltepe Mahallesi'nde kişiler arasında çıkan kavga sırasında karşılıklı silahla ateş edildiği ve çevrede maddi hasar meydana geldiği tespit edildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin olaylarla ilgili yürüttüğü saha çalışmaları ve kamera incelemeleri sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. 28 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda E.A. (30), Y.K. (26), U.T. (20), S.Y. (24), B.Y. (25) ve S.İ. (27) olmak üzere 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

RUHSATSIZ TABANCA VE 13 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerden Y.K.'nin ikametinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL #ZEYTİNBURNU

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Zeytinburnu’da şehir eşkiyalarına baskın! 6 kişi gözaltına alındı
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