Zeytinburnu’nda ATM önünde kavga: Yaşlı adamı tekme tokat dövdüler! O anlar kamerada

Zeytinburnu'nda 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ATM önünde bekleyen ve alkollü oldukları iddia edilen 2 şüpheli, işlem için sırada bekleyen kişiye tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
TEKME VE YUMRUKLA SALDIRDILAR
Görüntülerde, şüphelilerin saldırı anında yaşlı adamı darbederek yere düşürdüğü, ardından da yerde yumruk ve tekmelerle vurduğu anlar görülüyor. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona ererken, şüpheliler olay yerinden uzaklaşıyor.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Diğer yandan, aynı kişilerin olaydan önce yine aynı ATM'den işlem yapmak isteyen bir kadını rahstsız edip, huzursuzluk çıkardıkları anlar da güvenlik kamerasına yansıyor. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
Zeytinburnu'nda ATM önünde tekme ve yumruklarla saldırdılar: Olay kamerada