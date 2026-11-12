Zeytinburnu’nda ATM önünde kavga: Yaşlı adamı tekme tokat dövdüler! O anlar kamerada

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Diğer yandan, aynı kişilerin olaydan önce yine aynı ATM'den işlem yapmak isteyen bir kadını rahstsız edip, huzursuzluk çıkardıkları anlar da güvenlik kamerasına yansıyor. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Zeytinburnu'nda ATM önünde tekme ve yumruklarla saldırdılar: Olay kamerada

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör