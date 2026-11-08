Zeytinburnu’nda iş çıkışı kahreden olay! İnşaat çalışması kaldırımı kapattı: Yola inince kamyonet çarpıp kaçtı

'112'Yİ ARASAYDI BELKİ DE BABAMI KAYBETMİŞ OLMAZDIM'

Çıtak, "4-5 saatlik bir ameliyat geçiriyor, 'Ameliyattan sonra yoğun bakıma aldık' diyorlar. Sonra bizi yukarı çağırıyorlar. Bitkisel hayatı geçtiğini söylüyorlar. Yaklaşık yarım saat sonra telefonda babamın kalbinin durduğunu söylüyorlar bir telefon geliyor hastaneden. Yaklaşık 20 dakika sonra da babamı kaybettiklerini söylüyor. Can kaybı var, kolay değil. İnsan canın kaybolması bu kadar da kolay amamalı. Vuran kişi hızlı bir şekilde geliyor vuruyor; yoluna devam ediyor. Orada inip baksa neye çarptığının farkına varsa, o sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arasa, anında müdahale edilse belki de şu an babamı kaybetmiş olmazdım. Adaletin tecelli etmesini istiyorum. Bunu yapan kişinin en ağır cezasını, en hak ettiği cezasını çekmesini istiyoruz" dedi.