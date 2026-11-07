Zeytinburnu’nda kadın maganda kamerada: Yol vermeyen otomobile yumruklu saldırı!

Olay, dün öğle saatlerinde Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kendisine küfredildiğini öne süren kadın otomobilinden inerek diğer sürücünün yanına gitti.
O ANLAR KAMERADA
Saldırgan kadın aracından inmeyen sürücüye bağırarak, aracın camına yumrukla vurdu. Çevredekilerin araya girerek uyarılarda bulunması üzerine araçtaki sürücü aşağı inmedi. Kadın bir süre daha tepkisini sürdürdükten sonra otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.