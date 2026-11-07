Zeytinburnu’nda kadın maganda kamerada: Yol vermeyen otomobile yumruklu saldırı!

Olay, dün öğle saatlerinde Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kendisine küfredildiğini öne süren kadın otomobilinden inerek diğer sürücünün yanına gitti.