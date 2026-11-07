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Giriş Tarihi: 07.11.2026 11:37 Son Güncelleme: 07.11.2026 11:38

Zeytinburnu'nda kadın maganda kamerada: Yol vermeyen otomobile yumruklu saldırı!

Zeytinburnu'nda trafikte akılalmaz yol verme tartışması meydana geldi. Otomobilinden inen kadın tartıştığı sürücünün aracının camına yumruklarla saldırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Zeytinburnu’nda kadın maganda kamerada: Yol vermeyen otomobile yumruklu saldırı!
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Olay, dün öğle saatlerinde Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kendisine küfredildiğini öne süren kadın otomobilinden inerek diğer sürücünün yanına gitti.

O ANLAR KAMERADA

Saldırgan kadın aracından inmeyen sürücüye bağırarak, aracın camına yumrukla vurdu. Çevredekilerin araya girerek uyarılarda bulunması üzerine araçtaki sürücü aşağı inmedi. Kadın bir süre daha tepkisini sürdürdükten sonra otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ZEYTİNBURNU

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Zeytinburnu'nda kadın maganda kamerada: Yol vermeyen otomobile yumruklu saldırı!
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