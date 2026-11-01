Haberler Yaşam Haberleri Zeytinburnu’nda metamfetamin operasyonu! 14 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi
Giriş Tarihi: 1.11.2026 11:16 Son Güncelleme: 1.11.2026 11:42

Zeytinburnu’nda metamfetamin operasyonu! 14 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Zeytinburnu’nda uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 13 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi. Narkotik polisinin bir adres ve araca yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Zeytinburnu’nda metamfetamin operasyonu! 14 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında 31 Ekim'de Zeytinburnu'nda belirlenen adres ve araca operasyon düzenledi. Adreste ve araçta yapılan aramalarda 13 kilo 950 gram metamfetamin ile uyuşturucu üretiminde kullanılabildiği belirtilen 25 kilogram aseton ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından 1 Kasım'da Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Zeytinburnu'nda 14 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi! Operasyon kamerada

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#İSTANBUL
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Zeytinburnu’nda metamfetamin operasyonu! 14 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi
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