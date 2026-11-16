Zeytinburnu’nda tartıştığı kadının bindiği taksiye taşla saldırdı: Şoförün parmağı kırıldı

'PARMAĞIM KIRILDI; İŞİMDEN OLDUM'

Taksi şoförü Servet O. "Aksaray'dan bayan bir yolcu aldım, Zeytinburnu'nda bir yere götürdüm. Beklememi söyledi, kendisini beklerken 2 kişi geldi onunla birlikte. Beni darbettiler, cami kırdılar. Sonra bir arbede yaşandı, polis çağırdık. Karakola gittik. Mağdur olduk, yaklaşık 30 bin lira kadar bir zararım oldu. Parmağım kırıldı, işimden oldum. Bütün zararı ben çektim, adaletin tecelli etmesini istiyorum" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör