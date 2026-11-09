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Giriş Tarihi: 09.11.2026

Zigana Tüneli ulaşımın gururu oldu

Avrupa’nın en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Yeni Zigana Tüneli, 3 yılda 5,2 milyon araca hizmet verdi. Tünel sayesinde 1,9 milyar lira tasarruf sağlandı, güzergâh 8 kilometre kısaldı ve 90 keskin viraj ortadan kalktı

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Zigana Tüneli ulaşımın gururu oldu
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Trabzon ile Gümüşhane arasındaki ulaşımda devrim yaratan Yeni Zigana Tüneli, hizmete girmesinin ardından geçen 3 yılda sağladığı kazanımlarla dikkat çekti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tünelin kullanım verilerini ve ülke ekonomisine katkısını paylaştı.

Yeni Zigana Tüneli ile ulaşım güzergâhının 8 kilometre kısaltıldığını belirten Bakan Uraloğlu, eski güzergâhta sürücülere zor anlar yaşatan 90 keskin virajın da ortadan kaldırıldığını vurguladı. Yol geometrisinin iyileştirilmesiyle birlikte ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale geldiğini ifade etti. Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tüneli unvanını taşıyan Yeni Zigana Tüneli, 3 yılda 5,2 milyon araca hizmet verdi. Tünelin sağladığı zaman ve yakıt tasarrufunun ekonomik karşılığı ise 1,9 milyar liraya ulaştı. Bakan Uraloğlu, yaptığı paylaşımda, "Yeni Zigana Tüneli ile güzergâhı 8 kilometre kısaltırken 90 keskin virajı ortadan kaldırarak yol geometrisini iyileştirdik, ulaşım güvenliğini artırdık. Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tünelinde üç yılda 5,2 milyon aracı ağırladık, 1,9 milyar lira tasarruf sağladık" ifadelerini kullandı.

#TRABZON #GÜMÜŞHANE #ABDULKADİR URALOĞLU
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Zigana Tüneli ulaşımın gururu oldu
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