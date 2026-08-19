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Giriş Tarihi: 19.08.2026

Zihinsel odak bağışıklığı etkiliyor

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Zihinsel odak bağışıklığı etkiliyor
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Yeni bir bilimsel çalışma, dikkatin nereye yöneltildiğinin sadece acı algısını değil, bağışıklığı da etkileyebileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, dikkatin bedensel hislere veya başka uyaranlara odaklanması, vücutta ölçülebilir biyolojik yanıt farklılıklarına yol açıyor. Bilim insanlarının yaptığı deneyde 57 sağlıklı gönüllünün bir grubun dikkatlerini doğrudan acı hissedilen bölgeye odaklanmaları istenirken, diğer grubun dikkatini başka yöne çekmesi sağlandı. Elde edilen bulgular, beyin ile beden arasındaki çift yönlü iletişimi ve zihinsel odağın bağışıklık sistemi süreçleri üzerindeki somut etkisini bir kez daha kanıtlıyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Zihinsel odak bağışıklığı etkiliyor
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