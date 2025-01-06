Zincirleme kaza: 2 ölü 5 yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde, D100 karayolunda aynı yönde seyreden Mahmut Gündede'nin kullandığı hafif ticari araç, Mustafa E.'nin kullandığı minibüs, Nedim Odabaş yönetimindeki hafif ticari araç ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı.Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Mahmut Gündede ile diğer araçlardan birinde bulunan Ömer Bal hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle D100 kara yolunun Merzifon yönünde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.