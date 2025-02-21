Zincirleme kazada 25 araç birbirine girdi

Türkiye geneli'nde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Yurdun birçok yerinde kaza meydana geldi.

Sarıyer Yeniköy'de Saliha B. isimli cip sürücüsü, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce öndeki 4 araca ardından kaldırımda yürüyen Rafi Pekmez'e (45) çarptı. Pekmez, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Baba ve kartopu oynayan çocuk ise kazadan kıl payı kurtuldu. Sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Kağıthane'de ise birçok sürücü karlı yolda kaza yapmaktan kurtulamadı.

Bursa'da kar yağışı, 25 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına neden oldu.

Erzurum'da yolcu otobüsünün devrilmesiyle birlikte 37 yolcu yaralandı. Olay, Horasan ilçesinde gerçekleşti. Seyir halindeyken yoldan çıkıp araziye devrilen otobüs şoförüyle birlikte yolculardan 37 kişi kazayı yaralanarak atlattı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ise iki araç çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Trabzon'da etkili olan kar yağışı sonrası buzlanan yolda kayan bir otomobil, inşaat halindeki binanın zemiBursa nine düştü. Sürücü yaralandı.